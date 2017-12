Nigeriano é preso com R$ 1 milhão no Aeroporto de Recife

O nigeriano Tony Noluga, de 30 anos, foi preso no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, com US$ 584,9 mil em notas de 50 e 100 dólares em meio à roupa, em uma maleta, na noite de segunda-feira, 16. Noluga vinha da África do Sul, via Lisboa, e tinha São Paulo como destino. Ele disse à Polícia Federal que desconhecia a existência de dinheiro na mala, que seria entregue, a um pedido de um amigo de infância, a uma pessoa em São Paulo. Depois, porém, confessou saber do conteúdo. O nigeriano receberia US$ 4 mil pela entrega. Preso por falsidade ideológica, Noluga foi encaminhado ao Presídio do Cotel, no município metropolitano de Abreu e Lima. De acordo com a PF, há suspeita de que o dinheiro seria utilizado para comprar cocaína para ser distribuída na Europa. Os dólares ficarão à disposição da Justiça Federal no Estado.