Ninguém acerta a Mega Sena e prêmio acumula em R$ 11 mi

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 944 da Mega Sena e o prêmio acumulado estimado para o próximo sorteio é de R$ 11 milhões. Os números sorteados foram: 16 - 37 - 43 - 52 - 58 - 59. Vinte e um apostadores acertaram a Quina e receberão cada um o valor de R$ 38.432,28 e a Quadra teve 2.669 ganhadores, que receberão o valor de R$ 302,39 cada um. Lotomania Um apostador de São Paulo fez os 20 acertos do concurso 802 da Lotomania. Ele vai receber o valor de R$ 1.624.504,26. Já o zero acerto não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio. Onze apostadores fizeram os 19 acertos. Cada um leva o valor de R$ 26.156,88. Já os 18 acertos foram feitos por 237 apostadores que receberão cada um o valor de R$ 1.214,04. Os 17 acertos foram feitos por 2.049 e cada um terá o valor de R$ 70,21 e os 16 acertos foram feitos por 10.865 e terão o valor de R$ 13,24. Abaixo os números sorteados: 01 - 04 - 06 - 12 - 21 - 25 - 27 - 36 - 42 - 44 - 50 - 51 - 53 - 59 - 68 - 69 74 - 78 - 87 - 91