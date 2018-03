Ninguém acerta as dezenas da Mega Sena Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 779 da Mega Sena, realizado neste sábado, no Caminhão da Sorte, em Brasília. As dezenas sorteadas foram: 25 - 26 - 29 - 36 - 52 - 54. Com isso, o prêmio ficou acumulado em R$ 21 milhões para o concurso da próxima quarta-feira, dia 12. Vinte e seis apostadores acertaram cinco dezenas e levarão R$ 39.580,32 cada um. Já a quadra pagará R$ 327,85 a 3127 acertadores. Loterias Três apostadores fizeram os cinco números do concurso 1623 da Quina (06 - 09 - 23 - 44 - 78), e ganharão R$ 103.773,31 cada um. A Lotomania também acumulou e o prêmio agora está em R$ 1,4 milhão. Nenhum apostador acertou os 20 números do concurso 635. As dezenas sorteadas foram: 01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 24 - 26 - 27 - 33 - 41 - 56 - 61 - 65 - 69 - 71 - 76 - 80 - 82 - 92.