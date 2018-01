Ninguém acertou as dezenas do concurso 952 da Mega Sena, que voltou a acumular. O valor do prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 20 milhões. A Quina foi feita por 132 apostadores que receberão cada um o valor de R$ 11.947,28. Já a quadra teve 7.126 apostadores, que receberão o prêmio de R$ 221,31 cada.