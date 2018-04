Ninguém acerta Mega Sena e prêmio acumula em R$ 15 milhões

A Caixa Econômica Federal informou o rateio do concurso de número 984 da Mega Sena, sorteio realizado neste sábado, 5, em Morro Agudo, São Paulo, pelo Caminhão da Sorte. Ninguém acertou. Os números sorteados da Mega-Sena, com prêmio acumulado em R$ 11.966.686,94, são: 04 - 10 - 20 - 43 - 46 - 47. Acertaram cinco dezenas no sorteio 38 pessoas, que vão receber o prêmio de R$ 26.313,69, cada. Já as quatro dezenas da Sena foram acertadas por 2.643 apostadores, cujo prêmio é de R$ 378,33. A estimativa de prêmio no próximo concurso é de R$ 15 milhões. A Quina também teve sorteio no mesmo local e também acumulou. No concurso 1922 da Quina foram sorteadas as dezenas 47 - 51 - 58 - 60 - 76. O prêmio acumulado é de R$ 910.833,01. As quatro dezenas da Quina foram acertadas por 70 apostadores, que receberão R$ 7.511,41, cada. Já o Terno teve 4.928 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 142,27. A estimativa de prêmio para a Quina no próximo concurso é de R$ 1,5 milhão.