Ninguém acerta Mega-Sena, que acumula em R$ 20 milhões

A Mega-Sena acumulou novamente no sorteio deste sábado, 9, dessa vez para R$ 20 milhões. Nenhum apostador acertou os seis números da loteria, enquanto 73 dividiram o prêmio para cinco acertos e receberam R$ 20.890, 58 cada. As informações foram divulgadas no site da Caixa Econômica Federal, responsável pelos sorteios. O deste sábado foi realizado em Poços de Caldas (MG). Os números sorteados foram 05, 08, 18, 42, 52 e 59. O próximo concurso deve ser realizado na quarta-feira, dia 13 de fevereiro.