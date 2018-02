Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.161 da Mega-Sena. A quina teve 43 ganhadores, com prêmio de R$ 30.752,91 para cada um. A quadra paga R$ 448,29 para cada um dos 4.214 cartões premiados.

Os números sorteados neste sábado, 13: 04 - 07 - 42 - 47 - 48 - 51