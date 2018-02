Ninguém acertou a Mega-Sena

Maíra Teixeira, da Central de Notícias

SÃO PAULO- Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.162 da Mega-Sena. A quina teve 43 ganhadores, com prêmio de R$ 32.527,61 para cada um. A quadra paga R$ 604,02 para cada um dos 3.308 cartões premiados.

Os números sorteados nesta quarta-feira, 17, foram: 18-22-25-30-31-41. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o próximo sorteio, a ser realizado no sábado, 20, pague cerca de R$ 8 milhões.