Nível do Rio Negro alcança maior marca Foi ultrapassado ontem o recorde atingido pelo nível do Rio Negro (no Amazonas), de 1953, com a marcação de 29,71 metros (ante 29,69 metros de anteontem). A medição é feita diariamente há 30 anos pelo funcionário do Porto de Manaus Valderino Pereira, sempre às 6h30, quando há poucos barcos e ondas no rio. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, as águas devem começar a baixar a partir da semana que vem. Então, o trabalho será da Defesa Civil, em parceria com a Secretaria de Saúde, para prevenir doenças. Pelo menos 11 bairros de Manaus sofreram com os alagamentos, atingindo 3 mil famílias.