No Acre, Tião Viana estaria eleito com 63%

Na pesquisa do Ibope divulgada ontem, sob registro 5336/2, o ex-deputado Lucas Barreto (PTB) aparece na frente, com 25% das intenções de voto, na disputa pelo governo do Amapá. Mas ele está em situação de empate técnico com o Jorge Amanajás (PSDB), que tem 24%.

O candidato Omar Aziz (PMN) lidera a disputa para o governo do Amazonas nas eleições 2010, com 49% das intenções de voto. Em segundo lugar está o ex-ministro Alfredo Nascimento (PR) com 37%. A pesquisa tem o registro de número 19.066/2010.

O governador José Maranhão (PMDB) tem 48% das intenções de voto para continuar no comando da Paraíba. O candidato do PSB, Ricardo Coutinho, está com 32%. A pesquisa foi registrada no TSE sob número 22027/2010.

Em Rondônia, o Ibope apontou o candidato do PSDB, Expedito Júnior, à frente nas intenções de votos, com 26%. Atrás de Expedito, ficou o candidato do PMDB, Confúcio Moura, com 21%, e João Cahulla, atual governador (PPS), com 15%. A pesquisa tem o número 20.795/2010.

Segundo a pesquisa Ibope, Roraima registra empate entre o governador Anchieta Júnior (PSDB) e o candidato do PP, Neudo Campos. Ambos teriam 41% dos votos, se a eleição fosse hoje. O levantamento tem registro de número 27.576/2010.