No camarote da Nova Schin famosos preferem MPB Muitos dos ricos e famosos que ocupam o camarote da Nova Schin no sambódromo estão preferindo dançar MPB, ao som do DJ Janot, do que assistir aos desfiles das escolas de samba. Entre eles se destaca a atriz Heloisa Perissé, que exibe uma barriga da gravidez de quatro meses. Antes de chegar ao camarote, a gravidez evitou que ela tivesse que esperar pela van que trouxe os convidados que estavam no restaurante Vitória, do Jockey Club do Rio. Já a atriz Danielle Wilits e o marido dela Cássio Reis, que também estavam na fila, esperaram calmamente pela van, como todos os mortais comuns. O camarote da Nova Schin, entre outros famosos, também recebe a atriz Fernanda Abreu e o diretor da Globo, Guel Arraes. A atriz Carol Castro, que brilhou na noite anterior como rainha da bateria da Salgueiro, exibia uma faixa da escola do coração no chapéu que trazia na cabeça.