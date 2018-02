No carnaval, Congonhas funcionará durante a madrugada A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) alterou, desde a última sexta-feira, o horário de funcionamento do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O funcionamento passou a ser das 6 horas da manhã à uma hora da madrugada, "em caráter emergencial" para evitar problemas no período de carnaval e, ao mesmo tempo, assegurar o atendimento durante esse período de chuvas, que tem provocado o fechamento do aeroporto por algumas horas. O novo horário de funcionamento vai se estender até o dia 26 de fevereiro. A portaria foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. A Anac informa que depois desse prazo, quando começará a reforma da pista auxiliar, o funcionamento do aeroporto será das 5h30 até às 24h30. A expectativa é de que as obras durem até 90 dias, embora a previsão inicial seja metade do prazo.