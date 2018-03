No DEM, aliança de prefeito com PT é vista com ceticismo Embora Gilberto Kassab esteja ensaiando uma aproximação com o governo federal, caciques do DEM avaliam que ele não mergulhará num projeto de aliança com o PT. "É uma mudança muito radical", diz um experiente político próximo do prefeito. Por essa lógica, o eleitorado paulista, considerado conservador e que mantém o PSDB no poder há 16 anos, não digeriria bem o movimento.