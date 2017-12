No DF, 70% dos motoristas suspensos não entregam CNH espontaneamente

SÃO PAULO - Levantamento feito pelo Detran constatou que apenas 30% dos motoristas que perderam o direito de dirigir no Distrito Federal entregam, por livre e espontânea vontade, a carteira nacional de habilitação ao departamento. Segundo o órgão, a maioria dos condutores tem a habilitação recolhida no momento da renovação da CNH.

O prazo da suspensão varia de acordo com a gravidade das multas e a reincidência, podendo ser de um mês a dois anos. Dirigir sob a influência de álcool lidera o ranking de infrações que motivaram a suspensão, com 2.534 CNHs suspensas somente em 2010, seguida pelo não uso do capacete (457) e manobras perigosas (319).

Em razão desse índice, o Detran passou a monitorar os condutores que tiveram as CNHs suspensas. A operação de monitoramento, realizada pela equipe de diligência do núcleo de policiamento e fiscalização (Nupol), começa a ser feita após o nome do motorista ser publicado no Diário Oficial do DF e de o motorista não cumprir o prazo de 10 úteis para a entrega da CNH na gerência de infrações e penalidades (Gerip).

A ação, realizada em viaturas não caracterizadas, tem como objetivo constatar a infração do condutor e recolher a CNH suspensa. Depois de identificada, a pessoa recebe multa de R$ 957,70 e tem o veículo apreendido.