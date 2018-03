No DF, Weslian volta às ruas, com ''amor e carinho'' A candidata do PSC ao governo do Distrito Federal, Weslian Roriz, voltou a fazer campanha ontem. Ela participou de uma carreata pelas ruas da Vila Planalto. De acordo com Weslian, a estratégia de campanha para este segundo turno será focada em visitas a cidades-satélites do DF, "demonstrando amor e carinho".