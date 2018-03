No dia da estreia da petista na TV, PT estimula debate sobre Farc

No dia da estreia do programa eleitoral dos candidatos à Presidência - 17 de agosto -, o PT vai jogar a candidata Dilma Rousseff em mais uma polêmica envolvendo a suposta ligação do partido com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Não bastasse isso, os petistas vão entrar também em outro debate que Dilma afirma abominar: o controle social dos meios de comunicação.

Nesse dia, 16 petistas, entre eles o deputado José Eduardo Martins Cardozo (SP), um dos principais coordenadores da campanha de Dilma, estarão em Buenos Aires para participar da abertura do 16.º Foro de São Paulo - a instância cuja meta é a socialização da América Latina e do Caribe.

O documento preparatório do encontro de Buenos Aires, ainda em sua versão em espanhol, afirma que é preciso fazer o controle social da mídia. E diz que o resultado do pleito presidencial no Brasil influenciará todo o processo eleitoral na América do Sul e no Caribe, notadamente na Argentina no ano que vem. Por isso, prega a eleição de um candidato de esquerda.

Os principais idealizadores do Foro, criado em 1990, foram o hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-deputado Plínio de Arruda Sampaio, que disputa a Presidência pelo PSOL. Lula decidiu convocar partidos de esquerda da América Latina e do Caribe depois de receber a visita, em sua casa, em São Bernardo, do então presidente de Cuba, Fidel Castro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Representantes das Farc estiveram nesse Foro, realizado em São Paulo, fazendo com que a guerrilha aparecesse como uma das fundadoras da instância esquerdista, assim como o Exército de Libertação Nacional, ambos da guerrilha colombiana.

Pesquisas. O tucano José Serra decidiu explorar essa suposta ligação do partido de Dilma Rousseff com as Farc. Tem insistido no tema, amparado por pesquisas qualitativas que apontariam para possíveis prejuízos eleitorais à petista caso consiga deixar no eleitor certa desconfiança quanto à ligação com a guerrilha terrorista. O assunto foi trazido à campanha pelo vice de Serra, Índio da Costa (DEM).

O secretário executivo do Foro, Valter Pomar, da ala mais à esquerda do PT, afirmou que as Farc nunca participaram dessa instância das esquerdas da América Latina e do Caribe. "Os partidos de esquerda latino-americanos estão implementando estratégias que combinam luta eleitoral e luta social. A maioria desses partidos apoia, na Colômbia, o Pólo Democrático Alternativo, que já disputou duas eleições presidenciais", argumentou. As Farc, na visão dele, preferem conduzir a guerrilha.

O ex-vereador Edson Albertão (PSOL), de Guarulhos, um dos poucos que assumem abertamente ter contatos com as Farc, lamentou que o PT tenha decidido rejeitar a participação de grupos como as Farc no Foro de São Paulo. "Eu não concordo com isso. É uma inflexão à direita, discriminatória e odiosa a um grupo que definiu sua forma de luta não porque quis, mas porque foi obrigado a isso", disse.