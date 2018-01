No Dia da Mulher, elas ganham os palcos

A presença feminina nos palcos paulistanos é tão intensa que bastaria prestigiar qualquer show em cartaz no fim de semana para homenagear o Dia Internacional da Mulher. Alguns, no entanto, foram programados com esse propósito, não só hoje e amanhã, mas ao longo da semana e do mês. O Sesc Pompéia reúne no teatro hoje e amanhã as cantoras Elba Ramalho, Zezé Motta, Érika Martins e Daniela Lasalvia, no projeto Belíssimas & Favoritas, interpretando temas de telenovelas, às 21 horas. No Sesc Ipiranga, às 20 horas de hoje, é a vez do quarteto feminino A Quatro Vozes interpretar as canções de seu CD Interior. Amanhã é dia de festa no Parque do Ibirapuera, onde algumas das mais expressivas vozes da nova geração dividem o palco em dois encontros promovidos pelo Bourbon Street Music Club. No primeiro, às 11 horas, Andréia Dias e sua banda recebem a divertida Silvia Machete e Izzy Gordon. A partir do meio-dia, Mariana Aydar convida as paulistanas Luisa Maita e Giana Viscardi e a baiana Márcia Castro. Tudo de graça. Com entrada franca, Paula Lima solta o vozeirão no Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, às 12h30. No Sesc Interlagos, às 15 horas, os Paralamas do Sucesso cantam seus hits e testam o repertório do novo CD. Astros populares como Leonardo, Edson & Hudson, Leonardo e KLB desfilam no Vale do Anhangabaú entre as 13 e 18 horas. Mariana Aydar no Ibirapuera O Bourbon Street Music Street transfere a ideia do projeto ?Terça Por Elas? para o Parque do Ibirapuera, com Mariana Aydar recebendo Silvia Machete e Izzy Gordon A geração feminina de Andréia Dias Em outra parte do projeto do Bourbon Street, Andréia Dias banca a anfitriã, recebendo expoentes femininos de sua geração como suas conterrâneas paulistas Luisa Maita e Giana Viscardi e a baiana Márcia Castro, grandes revelações da década Elba divide o palco com Zezé Motta Hoje (21 h) e amanhã (18 h), Elba Ramalho divide o palco do Sesc Pompeia com Zezé Motta, Érika Martins e Daniela Lasalvia, cantando temas de novelas. Ingressos, de R$ 7 a R$ 28 Paralamas do Sucesso em Interlagos O trio Paralamas do Sucesso - formado por Herbert Vianna, João Barone e Bi Ribeiro - canta seus hits e apresenta músicas do novo CD, Brasil Afora, amanhã, a partir das 15 horas, no Sesc Interlagos (Av. Manoel Alves Soares, 1.100, Parque Colonial). O show integra a programação intitulada Vice Versa, que estimula a integração entre o masculino e o feminino.Os ingressos custam entre R$ 2 e R$ 6