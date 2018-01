No Facebook, Dilma defende 'qualquer maneira de amor'

A presidente Dilma Rousseff usou a sua conta no Facebook nesta sexta-feira, 12, para deixar uma mensagem contra o preconceito no Dia dos Namorados. "No #DiaDosNamorados e sempre, reforçamos a importância do respeito e da tolerância às diferenças", escreveu a presidente na rede social.

Em sua postagem, Dilma citou a música 'Paula e Bebeto', de Milton Nascimento e Caetano Veloso, que diz "qualquer maneira de amor vale amar, qualquer maneira de amor vale a pena".

A publicação de Dilma teve mais de 30 mil curtidas e 5 mil compartilhamentos por volta das 22h30 desta sexta-feira.

Homofobia. A publicação ocorre em um momento em que o debate sobre a homofobia se acirra no Legislativo. Na última quarta-feira, deputados rezaram o Pai Nosso na Câmara contra manifestações da Parada Gay, de São Paulo, em que uma transexual encenou uma crucificação em referência ao tema.

Na segunda-feira, o líder do PSD na Câmara dos Deputados, Rogério Rosso (DF), protocolou um projeto de lei que torna crime hediondo ultraje, impedimento ou perturbação de cultos religiosos. Na proposta, o deputado ataca o que chama de "cristofobia" e sugere como punição, além de multa, aumento da pena para quatro a oito anos de reclusão.

Na justificativa do projeto, o parlamentar reclama que manifestações de defesa dos direitos homossexuais, como a Parada LGBT, têm "zombado" da fé dos evangélicos e agindo de forma desrespeitosa contra símbolos religiosos.