No dia seguinte, ninguém sabe da mudança e não há fiscalização Um dia depois de o prefeito Gilberto Kassab (DEM) anunciar punições mais rígidas às empresas que distribuírem panfletos pelas ruas da capital, a reportagem flagrou a entrega dos papéis e a ação de homens-placa nas regiões norte, oeste e central da cidade. Em nenhum ponto havia fiscalização da Prefeitura. O desrespeito à legislação é maior principalmente no centro, como nas Ruas São Bento, Direita, da Quitanda e 15 de Novembro. "Distribuo uns 200 panfletos por dia", contou um dos entregadores, que não se identificou. Os homens-placa, mais de 20, estão por todos os cantos. Esses funcionários em geral são pessoas mais velhas que recebem R$ 15 por dia. Todos disseram não saber da nova regra. Na zona oeste da cidade, os homens-placa também disseram desconhecer a publicação da nova portaria. Eles ficam concentrados principalmente na Rua 12 de Outubro, no bairro da Lapa. A reportagem procurou as dez empresas responsáveis pelos panfletos nas ruas da cidade, mas nenhum dos proprietários foi localizado. Já a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras disse que a fiscalização nas zonas oeste, centro e norte será intensificada.