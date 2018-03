No ES, quase 17 mil estão fora de casa por causa das chuvas

SÃO PAULO - As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo nos últimos dias já deixam 766 desabrigados e 15.956 desalojados em 32 cidades, segundo a Defesa Civil do Estado. Cinco pessoas morreram e quatorze cidade já decretaram situação de emergência.

As chuvas na região começaram no dia 24 de dezembro. Até esta quarta-feira, 5, a Defesa Civil notificou mais de 10 mil imóveis danificados. As principais ocorrências são enchentes e inundações, mas em algumas cidades também houve deslizamentos.

Na Grande Vitória, os municípios atingidos são: Vila Velha, Serra, Viana e Cariacica. As cidades afetadas no interior do Estado são: Muniz Freire, São Domingos do Norte, Vila Valério, Barra de São Francisco, São Gabriel da Palha, Iúna, Linhares, Itapemirim, Nova Venécia, São José do Calçado, Domingos Martins, Marechal Floriano, Apiacá, Alegre, Jerônimo Monteiro. Afonso Claudio, Santa Leopoldina, Ibatiba, Bom Jesus do Norte, Colatina, Baixo Guandi, Cachoeiro do Itapemirim, Itarana, Itaguaçu, Muqui, Mimoso do Sul, Santa Maria de Jetibá e Laranja da Terra.