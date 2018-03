No Ibope, Roseana atinge 53% dos votos válidos Pesquisa Ibope divulgada ontem indica que a eleição para o governo do Maranhão deve ser decidida no primeiro turno. Candidata à reeleição, a governadora Roseana Sarney (PMDB) oscilou 1 ponto, passando de 46% para 47% das intenções de voto. O deputado Flávio Dino (PC do B), que tinha 21%, subiu para 23% e o ex-governador cassado Jackson Lago (PDT) caiu 3 pontos, ficando com 18%. Roseana chega a 53% dos votos válidos (descontados os nulos e em branco), enquanto Dino teria 25% e Lago 20%.