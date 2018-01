No interior de SP,pedradas para receber policiais Uma viatura da PM foi atacada a pedradas quando atendia a uma ocorrência, na madrugada de ontem, em Piedade, na região de Sorocaba. Dois policiais sofreram ferimentos leves. De acordo com a PM, a viatura foi chamada para atender uma briga em um clube da cidade. Quando os policiais chegaram, cerca de 15 pessoas investiram com pedras contra a viatura. Dois rapazes foram presos. Na frente da delegacia, quando os PMs encaminhavam os detidos para o plantão, uma jovem de 15 anos usou uma barra de ferro para quebrar o vidro da viatura. Ela foi detida e entregue aos pais. Os rapazes foram presos.