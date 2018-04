No leste, muita lama, sujeira, mato alto e abandono Das 11 subprefeituras da zona leste, a Cidade Tiradentes é a que apresenta mais problemas. Grande parte da Estrada do Iguatemi, onde se localiza o prédio, está sem calçamento e o que existe se encontra quebrado e esburacado. Além de muita sujeira, as árvores plantadas na frente da administração estão secas. A reportagem flagrou até um cavalo solto pastando a cerca de 30 metros do prédio público. Com aspecto abandonado também está um trecho da Avenida Jacinto Menezes Palhares, a poucos metros da Subprefeitura da Vila Prudente. Mato alto, calçada esburacada e sujeira se concentram, principalmente, na frente do Clube Escola Vila Alpina, um órgão municipal. Camelôs sem licença ocupam as calçadas da Rua Flores do Piauí, logo atrás da Subprefeitura de Itaquera. Entulhando o passeio público com os mais variados tipos de mercadoria, eles obrigam pedestres a andar no meio da rua. Quem quer frequentar uma área verde próxima da subprefeitura precisa tomar cuidado para chegar ao local - os degraus da escada que dão acesso estão quebrados. As ruas também estão sujas.. A Estrada Itaquera-Guainases onde fica a Subprefeitura de Guaianases é um descaso só: lixo, mato e propaganda irregular. Em São Miguel, um pedaço do muro está com o grafite pichado. Uma boca de lobo quebrada e árvores com as proteções detonadas estão bem na frente da Subprefeitura de Ermelino Matarazzo. Em compensação, ao redor da Subprefeitura da Mooca está tudo impecável. Procurada, a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras diz que a falta de calçadas na Estrada do Iguatemi se deve ao projeto de alargamento da via. A Subprefeitura de Cidade Tiradentes acionou o Centro de Zoonoses, da Secretaria de Saúde, para tomar providências no caso do cavalo. Quanto às plantas secas, elas são observadas por uma equipe da Secretaria do Verde. As administrações locais também prometeram solucionar os outros problemas e ampliar blitze contra o comércio irregular, sobretudo na região de Itaquera e Guaianases.