No mundo, 218 milhões de crianças trabalham A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que existam 218 milhões de meninas e meninos entre 5 e 17 anos trabalhando no mundo, muitos em atividades degradantes. O alerta é feito às vésperas do Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil, comemorado amanhã. No Brasil, a OIT calcula que sejam 2,4 milhões.