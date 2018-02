No Natal, Mega-Sena sorteia R$ 4 milhões

A Mega-Sena vai sortear R$ 4 milhões no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. O sorteio do concurso 1.033 da Mega-Sena será feito às 18 horas, duas horas antes do horário normal dos outros concursos. Com isso, as apostas só poderão ser feitas até às 17 horas, em qualquer casa lotéria do País. Veja também: Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias O sorteio será feito em Iporã, no Paraná, segundo informações da Caixa Econômica Federal. O horário especial também será o mesmo na próxima quarta, 31, véspera do revéillon.