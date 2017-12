No Orkut, troca de informações e ajuda Se nas enchentes anteriores a população de Santa Catarina se comunicava apenas por telefone, desta vez a internet é a ferramenta para a troca de informações. O blog Desabrigados Itajaí fornece listas com nomes dos que estão em escolas, creches e igrejas. No blog Arca de Noé, internautas pedem doações e convocam voluntários. No Orkut, na recém-criada comunidade Força à Santa Catarina, os membros trocam informações o tempo todo. Na Força, Itajaí, é discutida a situação dos bairros.