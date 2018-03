No portal, Brasília vista pelas janelas dos brasilienses Nas últimas duas semanas, o Estadão.com.br convidou mais de 200 brasilienses a fotografar o que veem da janela de casa, do ônibus, do trabalho, do carro e até do metrô. Nada de falar do passado, o objetivo era compor um retrato de Brasília feito de dentro para fora: brasilienses mostrando sua visão da cidade ao resto do Brasil.