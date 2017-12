No PR, 26 presos fogem por túnel cavado no fim de semana

Um túnel cavado durante o fim de semana foi usado por 26 presos que fugiram do Centro de Carceragem Provisória de Apucarana, no Paraná. Eles fugiram na madrugada desta segunda-feira, 3. Na sexta-feira, foi feito um "pente fino" no presídio e não foi encontrado nenhum indício do túnel, segundo informações do delegado adjunto de Apucarana, Luís Carlos Mânica. "Foi um fim de semana com muita chuva, com muito barulho, o que abafou o barulho da escavação", afirmou o delegado. Os presos de duas celas do minipresídio, como é chamado na região, quebraram parte da parede que dividia as celas e os 26 detentos abriram um túnel de aproximadamente 10 metros. O túnel seguia até o pátio externo da delegacia da cidade, que fica anexo ao local, na Rua Nova Ucrânia, no Jardim Iguatemi. Até as 11 horas desta segunda, três detentos haviam sido recapturados e seriam autuados por danos ao patrimônio público. No minipresídio, 180 detentos estão divididos em 20 celas.