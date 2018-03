No PR, cônego pede 'comprometimento com a vida' A menos de uma semana das eleições, a missa celebrada ontem na Catedral Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, em Curitiba (PR), pelo cônego Genivaldo Ximendes da Silva, evitou polêmica e não fez referências à política. No dia 12, na missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, o arcebispo d. Moacyr Vitti pediu "responsabilidade" aos eleitores no momento de votarem. Segundo Ximendes, a orientação segue a mesma linha, sem falar em candidaturas, mas pedindo a consciência dos fiéis no momento do voto. A escolha, disse, deve ser com o candidato que se comprometer com uma política voltada aos conceitos cristãos. "Precisa estar comprometido com a vida."