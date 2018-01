No prato, sorvetes de moqueca, camarão, queijo

Imagine chegar a um restaurante e saborear sorvetes de gorgonzola, de camarão e de chutney de manga. Isso é só a entrada. Para o prato principal, bolas de moqueca, coentro com azeite e pimenta biquinho. De quebra, a sobremesa: sorvetes de cachaça, de caju e de castanha do Pará. Essa criação um tanto exótica, parceria do chef paulistano Bruno Stippe - da cantina C... Que Sabe! - com o mestre sorveteiro Frederico Samora - que tem uma sorveteria em Uberaba (MG), conquistou o júri formado pela imprensa especializada e arrebatou o prêmio especial do concurso Gelato in Tavola, ocorrido em janeiro em Rimini, na Itália. "Sorvete como acompanhamento de pratos quentes é a nova tendência da alta gastronomia europeia", acredita Stippe. Até o meio do ano, ele pretende lançar a ideia em sua cantina, no Bexiga. "Já estou preparando meus funcionários", antecipa. E por que não aproveita o calor e coloca isso no cardápio já? "Os europeus consomem durante o ano todo, até mesmo no inverno. Quero chocar o mercado." Não será a primeira casa paulistana a ter sabores inusitados de sorvete servidos com refeições. No Chef Rouge - com unidades no Jardim Paulista e no Morumbi Shopping -, a chef Renata Braune esporadicamente arrisca tais experimentos. "Já servi sorvetes de ostras, manga com pimenta, queijo de cabra com tomilho e café com cerveja", enumera Renata. "O brasileiro ainda tem um pouco de preconceito e prova com um pé atrás." De acordo com a chef, em um prato elaborado, o sorvete pode assumir o papel que seria do molho ou da guarnição. "É interessante o contraste de sabor, textura e temperatura." O restaurante Picchi, no Itaim-Bibi, mantém em seu cardápio o sorvete de manjericão (R$ 14, duas bolas). Ao menos ali a, digamos, iguaria é apresentada como sobremesa - não divide espaço com os pratos principais. E aí? Vai encarar? SÃO PAULO