No primeiro dia da faixa para motos, dois acidentes em corredor No primeiro dia de funcionamento da Faixa Cidadã, uma faixa de rolamento preferencial dos motociclistas, dois acidentes envolvendo motos foram registrados em um dos corredores onde foi implantada a operação. Entre os dois feridos está uma das entregadoras de folhetos explicativos sobre a faixa especial, aberta às 7h30 desta segunda-feira, 24. Na Avenida Rebouças, Joana Silva, de 21 anos, foi atropelada por um motociclista, por volta das 8 horas, próximo à Rua Oscar Freire. Joana é uma das entregadoras dos 300 mil folhetos informativos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) sobre a Faixa Cidadã. O motociclista trafegava pela faixa, chamada de Corredor, que divide a Faixa preferencial e a pista central. Ela e o motociclista, Manuel leite, tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, que os levou para o Hospital das Clínicas. O outro acidente aconteceu por volta das 12h30, também na pista sentido Centro, próximo ao número 1.170, envolvendo uma moto e um veículo de passeio. Os veículos ocupam a faixa da direita da via. Ainda não há informações sobre o local para onde o ferido foi encaminhado.