No Rio, 2007 começa com show do Black Eyed Peas O show do Black Eyed Peas começou com atraso, à 0h44, em Ipanema. O horário previsto para o início era à 0h02. A música de abertua do espetáculo foi "Mais que nada" em uma nova versão, sem o brasileiro Sérgio Mendes, que gravou a versão original com o grupo. A organização do evento explicou que o atraso de 42 minutos foi para que as pessoas chegassem de outras praias. Segundo a Assessoria de Imprensa da Nokia New Year´s Eve, na virada do ano, cerca de 550 mil pessoas estavam em Ipanema. A organização do espetáculo afirmou que não houve registro de furto ou roubo no início da madrugada. Em Ipanema, não houve contagem regressiva e o novo ano chegou mais rápido do que se esperava. As pessoas comemoraram 2007 com champanhe e alguns presentes entraram no mar, apesar da temperatura mais amena. De biquíni, sunga ou bermuda, muita gente enfrentou a água gelada para pular as sete ondas e se banhar. Em Copacabana, as comemorações foram em clima de paz, mesmo porque havia menos pessoas do que o esperado. A Prefeitura do Rio esperava 2 milhões de pessoas e, à meia-noite, o público não chegava a 1 milhão e 500 mil. Em Ipanema, a expectativa de público foi superada. Segundo a Polícia Militar, em Copacabana, não houve nenhum incidente grave, mesmo na área de atendimento médico. No entanto, houve um relato de que, no Morro Santa Marta e em Botafogo, teria ocorrido um tiroteio. A PM não confirmou a informação. A virada do ano no Rio foi celebrada sob chuva e a previsão do tempo é de que o sol não apareça no primeiro dia do ano.