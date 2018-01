No Rio, Anonymous ataca sites do MP, Alerj, Câmara e Detran nesta quinta

RIO - O grupo Anonymous Brasil assumiu, na tarde desta quinta-feira (05), em seu perfil no Facebook, a autoria do ataque às páginas na internet do Ministério Público do Rio, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), da Câmara de Vereadores do Município do Rio e do Departamento Estadual de Trânsito do Rio (Detran-RJ). Às 17h40 as quatro páginas permaneciam inoperantes.

É o segundo dia consecutivo que o site do MP-RJ é atacado pelo grupo. Após retirar a página do ar, o MP-RJ informou ontem que tomou a atitude como "medida de proteção", e que "não houve comprometimento de seu banco de dados". O órgão ainda não se manifestou sobre o ataque desta quinta.

Na mensagem em que assume a autoria dos ataques, o Anonymous Brasil cita o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB). "E Cabral na boa, 4 sites de uma unica vez? Que feio eim (sic)".