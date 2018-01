No Rio, criança morre e 15 pessoas ficam feridas Um menino de 12 anos morreu e mais 14 pessoas ficaram feridas no choque de uma van contra um poste, na Avenida Brasil, próximo de Santa Cruz, na manhã de ontem. O menino Carlos Alberto Jr. foi arremessado do veículo, chegou a ser resgatado de helicóptero e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde morreu. Os passageiros saíram pela manhã de Nova Iguaçu, na Baixada, e seguiam para Mangaratiba, quando um dos pneus estourou. O motorista perdeu a direção e bateu em um poste.