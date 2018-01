No Rio, Eduardo Paes usa bicicleta no Dia Mundial Sem Carro

Eduardo Paes pedala na Lagoa Rodrigo de Freitas no Dia Mundial Sem Carro. Foto: Wilton Júnior/AE

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB) usou bicicleta para ir para a prefeitura da cidade neste Dia Mundial do Carro. Paes saiu da residência oficial do prefeito, na Gávea Pequena, até o Palácio da Cidade. No meio do caminho, o prefeito do Rio passou pela Lagoa Rodrigo de Freitas na manhã desta terça-feira, 22, dia em que 1.683 cidades do mundo comemoram a data.

