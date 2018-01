No Rio Grande do Sul, 46 mil foram atingidos pela chuva

As fortes chuvas que trouxeram estragos para a Região Sul do Brasil atingiram cerca de 46 mil pessoas no Rio Grande do Sul, segundo balanço da Defesa Civil Estadual. Há 19 municípios com situação de emergência decretada no Estado.

Veja também:

No Sul, 144 mil foram atingidos pelas chuvas 3 morreram

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em SC, 95 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas

PR tem 9 cidades em emergência e 3 mil afetados por chuvas

Chuvas provocam 3 mortes no Sul do Brasil

Diminuiu o número desabrigados e desalojados. O total de desabrigados já foi de 1,2 mil pessoas e agora há menos da metade. A população desalojada passou de 3,6 mil pessoas para menos de 2,4 mil pessoas. A cada hora esse cenário se modifica devido a queda do nível dos rios nos vales do Caí, Taquari e Sinos.

Mas a Defesa Civil avisa que o quadro poderá se alterar se as chuvas se concentrarem nessas áreas. Por isso, o órgão está monitorando o nível dos rios e encaminhando apoio às populações atingidas, em sintonia com as defesa civis municipais e Comitê de Ação Solidária, que alerta sobre a possibilidade de voltar a chover no Estado esta quarta-feira e quinta.

O governo do Estado até agora já enviou à população diretamente atingida 26 mil telhas, 450 kits (colchão, cobertor e lençol) , 300 cestas básicas (23 quilos, 15 itens) e 23 rolos de lona plástica (cada um com 100 metros).