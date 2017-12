No Rio, policial morre baleado na Ilha do Governador

Um policial militar morreu na madrugada desta sexta-feira, 19, após ser baleado na Ilha do Governador, no subúrbio do Rio. O soldado Ricardo da Silva Ribeiro, de 29 anos, pode ter sofrido uma tentativa de assalto, quando passava pela Rua Eduardo Nardus, segundo as primeiras informações da Polícia Militar. Veja também: Em São Paulo, um policial militar morre a cada 4 dias A vítima foi socorrida no Hospital da Força Aérea do Galeão (HFAG), mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre quem teria efetuado os disparos e o caso será investigado.