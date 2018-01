No Rio, sequestrador é baleado e refém libertada na Tijuca

Um homem invadiu uma farmácia e manteve uma mulher refém com uma granada na manhã desta sexta-feira, 25, na Rua Pereira Nunes, esquina com a Rua dos Artistas, na Tijuca, zona norte do Rio. O sequestro durou cerca de uma hora e terminou com o sequestrador baleado e a vítima libertada.

O sequestrador entrou no estabelecimento por volta das 10 horas para realizar um assalto, segundo informações da Polícia Militar do Rio. Com a chegada dos PMs, ele passou a ameaçar a vítima com o explosivo. Após 40 minutos, a refém foi libertada ilesa e o sequestrador foi baleado e encaminhado a um hospital.