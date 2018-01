No Rio, sequestrador morre após ser baleado na Tijuca

Sequência mostra a refém ameaçada e o sequestrador baleado no Rio. Foto: Cláudio César/Agência O Dia

O sequestrador que manteve uma mulher refém em uma farmácia na Tijuca morreu após ser baleado na cabeça. O sequestrador entrou na farmácia com uma granada e manteve a mulher do dono da loja, Ana Cristina Garrido, de 48 anos, refém por cerca de 40 minutos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A farmácia fica na Rua Pereira Nunes, esquina com a Rua dos Artistas, na Tijuca, zona norte do Rio. O sequestrador entrou na farmácia por volta das 10 horas para realizar um assalto. Com a chegada dos PMs, ele passou a ameaçar a vítima com a granada.

Dono da farmácia consola a mulher após ela ser libertada pelo sequestrador. Foto: Fábio Motta/AE

O sequestrador foi baleado e encaminhado ao pronto-socorro do Andaraí, onde chegou morto. A refém foi libertada ilesa.