No Rio, tudo pronto para a queima de fogos

Está quase tudo pronto para a queima de fogos no Rio. Ontem, a Capitania dos Portos fez a última vistoria e já liberou as balsas que serão espalhadas pela orla do Rio. Nas balsas de Copacabana, onde acontece o maior réveillon do país, haverá 23 toneladas de fogos de artifício, cuja queima vai durar 16 minutos e lembrará os Jogos Pan-Americanos e a eleição do Cristo Redentor como uma das sete maravilhas do mundo moderno. Elas ficarão a 360 metros da areia. "Todas as exigências pendentes, como a falta de documentos, de material de salvatagem e de combate a incêndio foram cumpridas, por isso as balsas estão liberadas", informou o comandante da Capitania dos Portos do Rio, capitão Wilson Lima Filho. Esse ano, a Prefeitura do Rio decidiu montar um único palco na praia, entre as ruas Santa Clara e Figueiredo Magalhães. Ele terá 65 metros de largura, e com formato octogonal, permitirá a visão dos shows de todos os lados. Seis telões e 32 torres de som devem difundir a festa por todos os 3 km da orla de Copacabana. Estão previstos shows do Dj Mam (20h), samba com Diogo Moreira (21h), DJ Nado Leal (22h30), DJ Malboro (0h15), Bateria das escolas de samba Mangueira, Grande Rio, Beija-Flor e Unidos da Tijuca (1h30). Todos os acessos ao bairro serão fechados às 18h de hoje, para serem reabertos apenas às 4h de amanhã. A Avenida Atlântica (orla), será interditada às 7h de hoje e reaberta apenas às 19h de amanhã. Ontem começaram a atracar no Píer Mauá, no centro do Rio, parte dos sete navios abarrotados de turistas que passarão o réveillon na cidade. A estimativa é que cheguem pelo mar quase 20 mil pessoas para a festa de ano- novo, quase o dobro do registrado no ano passado (cerca de 11 mil). Nos três navios que chegaram ontem, desembarcaram 10 mil turistas.