No Rio, um movimento a favor da honestidade

Segundo Chester Martins, um dos organizadores do movimento Todos Contra a Corrupção, a intenção não é protestar contra nenhum político específico nem contra o governo da presidente Dilma Rousseff. "A intenção do movimento é, simplesmente, pregar a honestidade: que todas as pessoas sejam honestas no dia a dia, não só os políticos."

Até a última sexta-feira, mais de 20 mil internautas haviam aderido à causa no Facebook. Indagado sobre a expectativa do comparecimento das pessoas no dia da manifestação, Martins afirma que estaria satisfeito se pelo menos 10% dos que confirmaram presença na internet aparecessem na Cinelândia.

"Uma coisa é dar um clique, outra é pegar o carro, a condução, sair do trabalho e ir direto para lá. O povo nunca foi estimulado a isso, inclusive eu. Eu nunca tinha tomado uma atitude de cidadania na minha vida, mas acho que nunca é tarde", diz o carioca.