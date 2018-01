No RS, 61 mil ficam sem energia elétrica após temporal

Cerca de 61 mil clientes estão sem energia elétrica desde a manhã deste sábado, 12, no Rio Grande do Sul, em razão do temporal que atingiu o estado entre a madrugada e a manhã de hoje. Segundo a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE), aproximadamente 200 equipes trabalham para que o serviço seja normalizado. As áreas afetadas são: Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre.

Hoje, os fortes ventos provocaram destelhamentos e derrubaram árvores no Estado. Durante o dia, a Defesa Civil ficou em alerta devido as condições meteorológicas favoráveis à ocorrência de rajadas de vento.

O mau tempo já deixa 180 municípios em situação de emergência. O número de pessoas desabrigadas chega a 3.811 e de desalojadas é de 6.322. Até o momento, oito pessoas morreram devido aos temporais.