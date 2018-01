No RS, bombeiros buscam 2 jovens desaparecidos no Rio Guaiba

Uma equipe do Corpo de Bombeiros composta por quatro mergulhadores retomou na manhã desta quarta-feira, 7, as buscas aos dois jovens desaparecidos na última segunda-feira, 5, no Rio Guaiba, no Rio Grande do Sul.

Vitor Correia de Souza, de 20 anos, e Felipe Rafael Costa Rocha, de 19 anos, estavam em um barco junto com outro homem, quando foram surpreendidos por um temporal, que virou a embarcação. O outro jovem conseguiu nadar até às margens e foi resgatado por outro barco.

O barco em que o trio estava foi encontrado na manhã da terça-feira. Os bombeiros realizam os trabalhos de buscas na Barra do Ribeiro, um afluente do Rio Guaiba.