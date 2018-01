No RS, chuva deixa 46 cidades em estado de emergência

Chegou a 46 o número de cidades em estado de emergência no Rio Grande do Sul, de acordo com o último boletim informativo da defesa civil do estado, divulgado nesta tarde de segunda-feira, 11. As fortes chuvas, temporais, enxurradas, alagamentos e deslizamento castigam o estado desde o início do ano.

Desde o dia 3 deste mês, 10 pessoas morreram, 2 estão desaparecidas, 64 desabrigadas e 2582 estão desalojadas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As cidades em emergência são: Campos Borges, Alto Alegre, Travesseiro, Vera Cruz, Tunas, Nova Palma, Serafina Correa, Fontoura Xavier, Segredo, Guaporé, São Valentim do Sul, Cotiporã, São Marcos, Bom Retiro do Sul, Garibaldi, Herveiras, Arroio do Tigre, São Jerônimo, Progresso, Cerro Branco, Encantado, Passa Sete, Candelária, Espumoso, Anta Gorda, Santa Clara do Sul, Júlio de Castilhos, Sinimbú, Nova Bréscia, Doutor Ricardo, Pouso Novo, Lagoão, Ilópolis, Imigrante, Boqueirão do Leão, Vale do Sol, Igrejinha, Quevedos, Canudis do Vale e Barros Cassal.

Texto atualizado às 19h54.