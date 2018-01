No RS, chuvas provocam nova interdição da Rota do Sol

A Rodovia RS-486, conhecida como Rota do Sol, que liga o litoral à serra gaúcha, foi interditada na madrugada desta sexta-feira, 18, no trecho de 52 km entre a localidade de Aratinga (São Francisco de Paula) e Terra de Areia. A medida foi tomada por motivo de segurança, devido ao risco de novas quedas de pedras, terra e vegetação sobre a pista.

Com a volta das chuvas na região dos Campos de Cima da Serra, embora ainda não haja registro de quedas de barreiras, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) determinou a interdição da RS-486. Equipes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (a polícia gaúcha), que estão nas extremidades do trechos, permitirão somente o tráfego local na região de Terra de Areia.

Na vistoria realizada no fim da manhã de quarta-feira, foram constatadas instabilidades no terreno, decorrentes das chuvas. Os pontos de mais riscos se situam junto ao Viaduto da Cascata, no quilômetro 3,5. Na sexta-feira passada grandes pedras caíram sobre a pista da rodovia, bloqueando completamente o tráfego nesse ponto.

Depois de as chuvas cessarem, a rodovia poderá voltar a ser liberada ao tráfego. Até lá, a alternativa recomendada pelo Daer é pelas rodovias (pavimentadas): RS-020 (passando por São Francisco de Paula), RS-239 (por Taquara), RS-474 (por Santo Antônio da Patrulha) e BR-290 (Free Way), até chegar à BR-101 (Osório).