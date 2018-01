Subiu para 175 o número de cidades em situação de emergência no Rio Grande do Sul, de acordo com boletim da Defesa Civil do estado. As fortes chuvas e ventos que atingem o estado desde o dia 13 de novembro já deixaram 8 mortos e pelo menos 10.133 pessoas desabrigadas ou desalojadas, 15.580 casas danificadas e 341 residências totalmente destruídas.