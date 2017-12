No segundo dia sem rodízio, capital tem trânsito em dobro

A capital paulista tem trânsito complicado na manhã desta terça-feira, 3. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 9h30 havia 73 quilômetros de congestionamento na cidade, mais que o dobro da média para o horário, que é de 35 quilômetros. O sentido Interlagos da Marginal dos Pinheiros era pior ponto de congestionamento nesta manhã. A CET registrou 5,6 quilômetros de lentidão, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária. No sentido Castelo, na pista expressa, o trânsito era ruim da Rua Verbo Divino até a Rua Tucumã, por 5,5 quilômetros. Na pista local, a lentidão de cinco quilômetros começa na Rua Américo Brasiliense e se estende até a Ponte Cidade Jardim. Enquanto isso, no sentido centro da Radial Leste o trânsito era lento do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk, por 4,7 quilômetros. O motorista que seguia pela Avenida Washington Luis, sentido centro, encontrava lentidão da Avenida Vereador João de Luca até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Neste trecho, a CET registrou 3,9 quilômetros de lentidão. A Avenida 23 de Maio, sentido Santana, apresenta congestionamento de 3,1 quilômetros do Viaduto República Árabe Síria até o Viaduto Tutóia.