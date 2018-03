No sorteio, Maranhão ganha o Parque do Povo Uma disputa adicionou tempero extra à eleição para o governo da Paraíba: qual dos candidatos teria o direito de promover o encerramento da campanha no ponto mais disputado de Campina Grande, o Parque do Povo. O espaço abriga uma das maiores festas de São João do mundo - que concorre com a de Caruaru (PE) - e recebe até 100 mil pessoas. Mas não comportaria eleitores de ambos candidatos sem que a festa acabasse em tumulto. Ante a impossibilidade de entendimento entre José Maranhão (PMDB) e Ricardo Coutinho (PSB), coube ao juiz eleitoral realizar um sorteio. Quem arrebatou o espaço foi o peemedebista. A saída para Ricardo será fazer carreata pelo centro da cidade.