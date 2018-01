No Sul, 144 mil foram atingidos pelas chuvas e 3 morreram

Mais de 144 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas nos Estados do Sul do Brasil. Três mortes foram registradas desde o fim de semana e 67 cidades da região decretaram situação de emergência. O Rio Grande do Sul tem 2 mortes e Santa Catarina 1, segundo levantamento da Defesa Civil dos Estados.

A população de Santa Catarina é a mais atingida pelas chuvas, onde 95 mil pessoas sofreram algum tipo de dano. No Estado, 39 cidades decretaram estado de emergência e mais de 9 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Por causa de deslizamentos de terra, algumas estradas estão bloqueadas.

No Rio Grande do Sul, 46 mil pessoas foram afetadas pelos temporais e 19 municípios decretaram estado de emergência. No Estado, o nível dos rios está baixando e parte dos moradores de cidades atingidas já podem voltar para casa.

O Paraná tem menos danos, mas 9 cidades decretaram situação de emergência e 3 mil pessoas foram tiveram algum tipo de prejuízo. No entanto, 27 cidades sofreram algum tipo de dano, segundo a Defesa Civil. Depois das chuvas que atingiram o Estado, uma massa de ar frio derrubou as temperaturas, que chegaram a 5ºC na manhã desta quarta-feira, 1º.