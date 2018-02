No Sul, Serra reforça ataques à campanha petista O presidenciável do PSDB, José Serra, criticou o elo do PT com Antonio Atella Ferreira na violação de sigilo de sua filha, Verônica. "O caso evidencia o governo a serviço de uma campanha eleitoral", disse em Itajaí (SC). Depois, em Londrina (PR), afirmou: "Se fazem isso na campanha, o que não farão se vencerem a eleição?"